Söderström slutter som Storhamar-trener

sport

– Vi fikk beskjed av Fredrik i dag (mandag), og det er selvfølgelig leit. Vi skulle mer enn gjerne beholdt ham, men nå har Fredrik valgt å gå videre med livet sitt. Da må vi respektere det, sier daglig leder Pål-Jan Stokke i Storhamar til TV 2.

Söderström, som var på utgående kontrakt denne sesongen, la selv ut beskjeden om at han forlater klubben på Twitter. Der takker han for to fine år i Storhamar, og han takker samtidig spillere, ledere og alle krefter rundt klubben.

Svensken ledet Storhamar til klubbens første NM-gull på ti år i 2018. Denne sesongen ble det finaletap mot Frisk Asker.

Stokke sier til TV-kanalen at Storhamar nå skal ut på trenerjakt, og at de allerede er i gang med å sondere terrenget.

(©NTB)