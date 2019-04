Sky Sports: Ferdinand kan bli Uniteds sportsdirektør

sport

Det er Sky Sports som tirsdag hevder å kjenne til at Ferdinand er én av flere kandidater som vurderes til stillingen.

United-direktør Ed Woodward skal allerede ha hatt samtaler med den tidligere midtstopperkjempen.

På Old Trafford har man aldri tidligere hatt en sportsdirektør, men stillingen er nå opprettet og skal besettes i løpet av sommeren.

United ønsker seg ifølge Sky Sports en person med god kjennskap til klubben i jobben som blir nært knyttet opp mot manager Ole Gunnar Solskjær.

Rio Ferdinand spilte for United fra 2002 til 2014. Han står bokført med mer enn 300 ligakamper for Old Trafford-klubben.

