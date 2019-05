Iker Casillas fikk hjerteinfarkt under trening

sport

Det bekreftet klubben onsdag i en uttalelse. Det ble opplyst at treningen ble avbrutt slik at keeperen kunne få kyndig behandling, og at det etter forholdene står bra til med 37-åringen. Tilstanden hans betegnes som stabil.

Casillas var i mange år førstekeeper i Real Madrid og spilte flere enn 500 kamper for klubben. Han vant en rekke titler med Real Madrid, deriblant La Liga fem ganger og mesterligaen tre ganger. Han sluttet seg til Porto i 2016 etter 16 sesonger i den spanske hovedstadsklubben.

Han forlenget nylig kontrakten med Porto i en sesong til, med opsjon på ytterligere forlengele.

Casillas har spilt 167 landskamper for Spania og vunnet ett VM- og to EM-gull i årene 2008 til 2012.

Casillas ble uvel under trening med Porto på klubbens treningsanlegg Olival før helgens seriekamp mot Aves. Han er innlagt på sykehus og ventes ikke å spille mer for Porto denne sesongen. Tre serierunder før slutt er to poeng bak Benfica i den portugisiske toppserien.

(©NTB)