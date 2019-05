Norsk duell i dansk håndballfinale for kvinner

sport

Esbjerg rir på en bølge av suksess. Laget har vunnet sine ni siste kamper og 26 av de 27 siste. Tittelforsvarer København ble slått i to strake semifinalekamper. Onsdag ble det 29-23 på bortebane.

Marit Røsberg Jacobsen scoret fem mål for Esbjerg, Vilde Mortensen Ingstad to, Marit Malm Frafjord, Kristine Breistøl og Sanna Solberg ett hver. Kristina Liscevic var lagets toppscorer med åtte mål.

Noen timer senere tok Herning-Ikast seg til finale med 23-17-seier over Odense. Helene Gigstad Fauske og Tonje Løseth var lagets to mestscorende spillere med henholdsvis seks og fem mål.

To norske Herning-Ikast-spillere scoret altså 11 mål, fem norske Esbjerg-spillere scoret 10.

Det var norske spillere også på taperlagene i semifinalene. Ingvild Kristiansen Bakkerud scoret tre mål for Odense onsdag, Line Bjørnsen ett for København, mens Emily Stang Sando hadde redningsprosent på 36 for hovedstadslaget.

Før finalene skal Esbjerg spille finale i EHF-cupen mot ungarske Siofok. Første kamp spilles hjemme søndag, returkampen i Ungarn er seks dager senere. Hadde det ikke blitt seier onsdag, ville avgjørende semifinale mot København blitt spilt mellom de to europacupfinalene.

– Nå får vi heldigvis en ukes pause mellom EHF-cupfinalene. Derfor var det ekstra fint at vi avgjorde i dag, sa Line Jørgensen.

