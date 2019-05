Vilde Bøe Risa ble svensk cupmester

sport

Risa spilte sentralt på midtbanen i finalen mot Kristianstad, i en kamp som sto og vippet inntil avgjørelsen falt etter 90 spilte minutter. En omstridt straffeavgjørelse etter en duell i feltet ga Rubensson anledning til å skyte inn 2-1.

– Endelig vant jeg en tittel med denne klubben. Det har jeg gledet meg til lenge, sa matchvinneren.

Kopparberg/Göteborg dominerte første omgang og tok ledelsen etter et kvarter da Pauline Hammarlund nikket inn et innlegg fra Rubensson. Kristianstad utlignet midtveis i 2. omgang. Keeper Jennifer Falk greide ikke å holde et innlegg, og Amanda Edgren scoret fra kort hold.

På det tidspunkt var ikke utligningen fortjent, men Kristianstad kom sterkt mot slutten og satte hjemmelaget under press. Likevel ble det hjemmejubel til slutt.

Dommeren mente at Josefine Rybrink var for hardhendt i en duell med Rebecka Blomqvist, og dermed ble det straffespark.

– Var det alt? Slikt skjer jo 79 ganger i løpet av kampen, over hele banen, og oftest blir det ikke frispark en gang. Nå er jeg rasende, sa Kristianstad-trener Elisabet Gunnarsdottir etter å ha sett straffesituasjonen i reprise, ifølge Expressen.

Kopparberg/Göteborg ble cupmester for tredje gang. Vilde Bøe Risa ble byttet ut på overtid, etter seiersmålet.

(©NTB)