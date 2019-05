Bjarne Berntsen slapp med skrekken mot broren – Viking slo ut 4. divisjonslag

sport

De to Berntsen-brødrene hadde aldri møtt hverandre som fotballtrenere tidligere, og i forkant av kampen ga Viking-sjef Bjarne Berntsen uttrykk for at han var nervøs før møtet med lillebroren.

Og det hadde han all grunn til. Frøyland, som til daglig spiller i 4. divisjon, tok gjestene på senga og gikk opp i ledelsen 1-0 før pause. Vikings Zymer Bytyqi kom til unnsetning i annen omgang og snudde til 2-1. Så sikret Kristian Thorstvedt seieren med sin scoring 20 minutter før full tid.

Dermed kunne Viking puste lettet ut.

Grusom statistikk

Viking har en forferdelig NM-statistikk de siste årene. I alle de tre foregående sesongene har klubben røket ut mot 2. divisjonslag tidlig i cupspillet. I 2018 sa det stopp mot Bryne i 2. runde (0-1), i 2017 ble Egersund for sterke i samme runde (1-3) og i 2016 tapte de for Vidar 3. runde (1-2).

I torsdagens kamp åpnet eliteserielaget riktignok best og skapte et par småsjanser, men Frøyland var nære ved å score på frispark etter snaue halvtimen.

Seks minutter før pause kokte det hos hjemmefansen da midtstopper Morten Karlson satte inn 1-0 til Frøyland etter en corner. Viking var i trøbbel, men etter hvilen puttet Zymer Bytyqi to mål på åtte minutter for Viking.

Effektiviteten ble nøkkelen for Viking i annen omgang og spenningen forsvant noe da Thorstvedt satte inn 3-1 20 minutter før slutt.

Odd greit videre

Odd var på besøk hos 3. divisjonslaget Storm, og der var det langt mindre spenning. Det tok Dag-Eilev Fagermos menn 35 minutter å score det første målet, men da rant det til gjengjeld inn. På fem minutter fikset Tobias Lauritsen, 17 år gamle Joshua Kitolano og Jone Samuelsen 3-0.

18-åringen Filip Møller Delaveris økte til 4-0, og kampen var i praksis avgjort. Storm fikk to nettkjenninger, men det endte til slutt 7-2 til Odd.

Dermed har 15 av 15 eliteserielag som har vært i aksjon gått videre til cupens 2. runde.

