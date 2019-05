Patrick Thoresen er med i VM-troppen

sport

Storhamar-spiller Thoresen har vært et usikkert kort etter at han pådro seg en kneskade i NM-sluttspillet i mars. Hovedpersonen har uttrykt optimisme med hensyn til å rekke VM, men har ikke kunnet gi noen garantier.

Det er leddbåndet i veteranens kne som har vært problemet.

35-åringen var ikke en del av den norske troppen til Nordic Cup-kampene mot Danmark nylig, men har vært en del av treningssamlingen landslagsledelsen har holdt for VM-aktuelle spillere på Lørenskog de siste dagene.

Thoresen-retur

Patrick Thoresen valgte av familiære årsaker å takke nei til spill i fjorårets VM i Danmark. Derimot spilte han OL i Pyeongchang for Norge. Nå er han VM-klar.

– Kanskje ikke så mange overraskelser, men det vi er litt mer heldige med i år, er at vi har en tropp som er skadefri. Det er egentlig bare Ken André Olimb som er ute. Han har vært fast på et norsk lagslag, men fikk en skade mot slutten av sesongen.

– I fjor hadde vi mange som var ute med skader. På målvaktssiden er selvfølgelig Lars Haugen en spiller som har vært med landslaget en stund, og som har vært vårt førstevalg i mange år, sa landslagssjef Petter Thorsen til NTB.

Martinsen også tilbake

Andreas Martinsen er tilbake i landslagsstroppen igjen etter å ha stått over fjorårets VM på grunn av AHL-sluttspillet.

– Martinsen er jo selvsagt en autoritet på isen med sin størrelse og kraft. Det vil jo forhåpentligvis smitte over på resten av laget. Han har dessuten spilt på et høyt nivå i NFL og AHL denne sesongen. Det er fint at han er med igjen i år, sa Thoresen.

Han har samlet troppet denne uken i Lørenskog og hadde mye menge og vedlikeholdstrening. Patrick Thoresen har derimot blitt kjørt relativt hardt for å sjekke om kneet holder.

– Patrick har nok hatt det tyngst denne uken. Han blir viktig med sin rutine, kvalitet og sin autoritet. Han har vært borti mange store matcher i karrieren, og jeg håper at han kan komme i matchform og bidra, sa Thoresen.

Frölunda-spillerne blir med

Med i troppen er også Frölunda-proffene Mats Rosseli Olsen og Mattias Nørstebø, som i disse dager spiller sluttspillfinale i svensk ishockey mot Djurgården. Finalen, som spilles best av sju kamper, er ennå ikke avgjort.

Olsen og Nørstebø slutter seg dermed til den norske VM-troppen på et senere tidspunkt.

Norge spiller i VM-gruppe B i Bratislava. Russland, Tsjekkia, Sverige, Sveits, Østerrike, Italia og Latvia er motstandere innledningsvis. Petter Thoresens mannskap innleder mesterskapet mot Russland 10. mai.

– Det gjelder at vi har troen på det vi driver med. Vi må gå ut og holde tunga rett i munnen og jobbe knallhardt og kanskje være mer disiplinært enn dem. Så får vi se hva resultatet blir til slutt. Det er det fokuset vårt må være. Vi må gå av banen etter å ha gjort en god kamp. Russland stiller vel kanskje med sitt beste lag noen gang, sa landslagssjefen.

Ingen Zuccarello

Fra tidligere var det klart at Lars Haugen, Ken André Olimb og Mats Zuccarello av ulike årsaker ikke er VM-aktuelle.

Zuccarellos avbud handler blant annet om at han er kontraktsløs etter årets NHL-sesong og at han ikke ønsker å risikere en framtid som kan gjøre det vanskelig å signere for en ny klubb.

Den norske VM-troppen ser slik ut:

Jonas Arntzen (Leksand), Henrik Haukeland (TPS, Finland), Henrik Holm (Stavanger), Alexander Bonsaksen (Koo Koo, Finland), Christian Bull (Storhamar), Stefan Espeland (Vålerenga), Jonas Holøs (Fribourg), Johannes Johannesen (Stavanger), Christian Kåsastul (Frisk Asker), Erlend Lesund (Mora, Sverige), Mattias Nørstebø (Frölunda), Kristian Forsberg (Stavanger), Michael Haga (Mora, Sverige), Tommy Kristiansen (Sparta), Tobias Lindström (Vålerenga), Andreas Martinsen (Chicago Blackhawks, USA), Martin Røymark (Vålerenga), Sondre Olden (Vienna Capitals, Østerrike), Mathis Olimb (Skellefteå, Sverige), Thomas Valkvæ Olsen (Leksand, Sverige), Alexander Reichenberg (Färjestad), Niklas Roest (Sparta), Patrick Thoresen (Storhamar), Mathias Trettenes (Krefeld Penguins), Mats Rosseli Olsen (Frölunda).

Dennis Sveum (Stavanger), Jørgen Karterud (Karlskrona) og Jacob Lundell Noer (Lillehammer) har status som reserver.

(©NTB)