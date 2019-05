Pedro sikret godt utgangspunkt for Chelsea

sport

Før møtet med tyskerne sto Chelsea uten bortetap i europaligaen denne sesongen, og London-klubben var favoritt tross bortebane. Maurizio Sarris menn jakter turneringsseier, som vil gi mesterligaplass neste sesong.

I tidenes første tellende oppgjør mellom de to lagene sto Frankfurts toppscorer Luka Jovic for en nydelig scoring etter drøye 20 minutter spilt. Pedro utlignet like før hvilen og sørget med det for et godt utgangspunkt for Chelsea før returoppgjøret i England om en uke.

Bortemålet gjør at Chelsea ligger best an og har et lite grep om finaleplassen.

Samtidig satte Pedro og co. ny rekord i europaligaen. Klubben står med 16 strake kamper uten tap i turneringen. Sist tap kom i kvartfinalen mot Rubin Kazan i 2012/2013-sesongen.

Ny Jovic-scoring

Begge lag var villige framover i banen i starten, og det var Frankfurt som først skulle få noe å juble for. Tyskerne vant ballen på egen banehalvdel og Jovic spilte ut til Filip Kostic før han stormet inn i boksen. Fra omtrent tolv meter stusset Jovic innlegget i lengste hjørne.

Det var serberens 9. europaligamål denne sesongen.

Kampen fortsatte med angrep fra begge lag, før Chelsea festet grep mot slutten av omgangen. Halvminuttet før 45 minutter spilt fikk Chelsea corner og vant igjen ballen etter en kort klarering. Ruben Loftus-Cheek kranglet med seg ballen inne i feltet og spilte ut til Pedro. Spanjolen brukte ett touch før han hamret kula i lengste hjørne.

Store sjanser

Etter hvilen fortsatte Chelsea som det klart beste laget, og ni minutter var gått da Loftus-Cheek gled framover mot sekstenmeteren. Briten spilte ut til Pedro, som slurvet litt da han spilte 45 grader tilbake til Loftus-Cheek. Fra 6-7 meter sendte han kula over mål.

Ti minutter før slutt fikk derimot Frankfurt en stor sjanse. Danny da Costa fintet ut David Luiz og slo inn mot innbytter Gonçalo Paciência, som skled inn på bakerste stolpe. Kula var noen centimeter for lang og Chelsea slapp med skrekken.

1-1 betyr at Frankfurt må score i London for å gå videre til finalen.

