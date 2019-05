Trondheim eneste søker til ski-VM 2025

sport

Trondheim, som arrangerte ski-VM i 1997, søkte også mesterskapene i 2021 og 2023, men tapte kampen mot henholdsvis Oberstdorf og Planica.

Nå ser det unektelig lyst ut med tanke på å få mesterskapet i 2025.

Den formelle avgjørelsen faller i forbindelse med FIS-kongressen i Thailand i slutten av mai 2020.

– Da er det klart at Trondheim er eneste søker til ski-VM 2025. Dette er et bevis på at den internasjonale skifamilien er enige om at det er Norge og Trondheim som skal arrangere VM dette året. Nå skal Norges Skiforbund sammen med Trondheim Kommune og skisporten i Trøndelag levere en god søknad som oppfyller de kriteriene som FIS stiller til en VM-arrangør. Tildelingen skjer formelt under kongressen neste år, men vi kan allerede nå glede oss til en skikkelig trøndersk folkefest i 2025, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.

Granåsen-utbygging

Trondheim må formelt sett levere en ny og mer omfattende søknad innen 1. september i år.

Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) gledet seg samtidig stort over torsdagens beskjed.

– Vi har trodd og håpet at vi skal få VM nå, for vi hadde ikke hørt noe annet enn at de andre aktuelle utfordrerne pekte på oss. Det var en ganske stor lettelse, sier Ottervik til Adresseavisen.

Granåsen blir det arrangementsmessige hjertet for mesterskapet i 2025. Dagens anlegg ble bygget til VM i 1997, men om sju år skal et oppgradert og nytt anlegg stå klart.

Prislappen på det nye anlegget har samtidig vært gjenstand for diskusjon. Per nå lyder den på 1,25 milliarder kroner, ifølge Adresseavisen. Det nye hoppanlegget ser blant annet ut til å få en kostnad på rundt 650 millioner kroner.

Sist Norge arrangerte ski-VM i nordiske grener var i Holmenkollen i 2011.

FIS imøteser utvidet søknad

Sveitsiske Crans Montana, tyske Garmisch-Partenkirchen og østerrikske Saalbach har på sin side søkt om å få arrangere alpin-VM i 2025.

Russiske Krasnojarsk er eneste søker til VM i fristil, snowboard og friski i 2024, mens tsjekkiske Harrachov er eneste søker for VM i skiflyging samme i 2024.

– FIS er svært fornøyde med å se den store interessen for våre flaggskip-arrangementer. Samtlige kandidater har potensial og erfaring til å levere mesterskap av ypperste kvalitet, og vi forventer at VM-søknadene for 2025 vil være svært mangfoldige, sier FIS-president Gian Franco Kasper.

