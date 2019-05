Nå er Manchester City den mest verdifulle Premier League-klubben

sport

Studien fra Universitet i Liverpool tar for seg verdiene til Premier League-klubbene i 2017/18-sesongen.

City er i rapporten verdsatt til nær 2,4 milliarder pund (27 milliarder kroner). Det er en økning på 385 millioner pund fra 2018. Lavere lønn og høyere profitt er årsaken til oppgaven.

Samtidig har byrival United en nedgang på 376 millioner pund, som trolig skyldes høyere lønn og lavere profitt. Nedgangen gjør at klubben er verdsatt til 2,1 milliarder pund og må se seg passert av sine lyseblå naboer.

– Eierskapsmodellen til sjeik Mansour, som effektivt betyr at klubben er gjeldfri, betyr at det ikke er lånekostnader og at det ikke blir utbetalt utbytte til aksjonærene, står det i rapporten ifølge BBC.

Fornuftige Burnley

Tottenham skal ha en verdi på 1,8 milliarder pund (21 milliarder kroner), mens Liverpool og Chelsea deler fjerdeplassen med en verdi på 1,6 milliarder pund (18,4 milliarder kroner). Arsenal er verdsatt til 1,36 milliarder pund (15,6 milliarder kroner).

Forskjellen fra topp seks-klubbene til Burnley på 7.-plass er på nesten én milliard pund (11,4 milliarder kroner). Ifølge studien hadde Burnley den mest fornuftige økonomiske driften i ligaen forrige sesong.

Studien verdsetter Premier League-klubbene til en samlet verdi på 14,7 milliarder pund (168 milliarder kroner). Det er en nedgang på 1,6 prosent.

Store forskjeller

Swansea, som rykket ned, lå nederst på rangeringen med en verdi på 167 millioner pund (1,9 milliarder kroner). Det er en forskjell på hele 2,2 milliarder pund opp til Manchester City.

Bournemouth lå nest sist med en verdi på 200 millioner pund (2,3 milliarder kroner). TV-inntekter utgjør hele 88 prosent av verdien til Joshua Kings klubb.

Rapporten tar utgangspunkt i omsetning, fortjeneste, engangskostnader, gjennomsnittlig fortjeneste på spillersalg over en treårsperiode, netto eiendeler, lønnsregulering og andel solgte billetter.

I januar måtte Manchester United må se seg passert av både Real Madrid og Barcelona på listen over europeiske fotballklubber med størst inntekt i 2017/18-sesongen. City lå på 5.-plass i rangeringen, som kun omhandlet inntekter.

