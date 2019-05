Norsk proffbokser signerte for Sauerland

sport

Thanderz er ubeseiret på sine elleve proffkamper. Fredag ble det klart at 30-åringen har signert for promotorselskapet, som fra før har Kai Robin Havnaa og Hadi Srour i rekkene.

– Jeg er veldig glad nå. Det er godt å komme inn i varmen til Sauerland. De har en bra historikk i kvinneboksingen. Det viser suksessen med Cecilia Brækhus. Men også med boksere som Klara Svensson og Mikaela Laurén, sier Thanderz til Dagbladet.

Dermed forlater 30-åringen det spanske selskapet Maravillabox.

– Det er flere årsaker til at jeg signerte for Team Sauerland. Først og fremst ønsker jeg å bokse i Norge. Selv om jeg bor og trener i Spania, gjør ingenting meg lykkeligere enn å bokse i hjemlandet mitt, sier Oslo-bokseren, som har norsk mor og spansk far, i en pressemelding.

Cecilia Brækhus var del av Team Sauerland før hun gikk over til sitt eget selskap First Lady Promotion.

