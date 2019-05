Skuffende sesongstart for Isabelle Pedersen

sport

I første bane spurtet den norske hekkeløperen, men ble fort hengende etter. Pedersen kom til slutt inn på tiden 13,26. Det holdt bare til sisteplass i løpet som ble vunnet av Danielle Williams fra Jamaica.

Tobi Amusan fra Nigeria ble nummer to, mens tredjeplassen gikk til Sharika Nelvis fra USA.

Pedersen sa før løpet til Bergens Tidende at målet var å få til en tid under 13 sekunder, samt å få med seg noen Diamond League-poeng. Det ble med andre ord ikke helt som hun hadde ønsket på forhånd.

Hekkeløperen har denne vinteren trent mye i Los Angeles. I fjor satte hun norsk rekord på distansen med tiden 12,72.

Pedersen og diskoskaster Ola Stunes Isene er de eneste norske som deltok i fredagens stevne.

Isene ble nummer åtte av ni i fredagens konkurranse. Hans beste kast var på 62,63 meter. Vant gjorde svenske Daniel Ståhl. Han kastet tre ganger over 70 meter og var klart best med et bestekast på 70, 56.

