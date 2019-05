Chelsea koblet grepet om 3.-plassen, klar for mesterligaen

sport

Før Arsenals uavgjort senere søndag betydde det at mannskapet til Maurizio Sarri hadde alt i egne hender med tanke på spill i mesterligaen neste sesong. Slo de Leicester borte i siste serierunde, ville de være garantert plass i neste års mesterliga uavhengig av alle andre resultat, inkludert en eventuell finaleseier for Arsenal i europaligaen.

Det skulle vise seg at det ikke er nødvendig med seier mot Leicester. Arsenal klarte bare 1-1 mot Huddersfield, og dermed kan ikke Chelsea ende dårligere enn på 4.-plass i årets Premier League selv med tap mot Chelsea. 5.-plasserte Arsenal kan ikke Chelsea, men har en ørliten teoretisk til å passere Tottenham på 4.-plass.

Også Manchester United mistet sjansen til en topp fire-plassering da de spilte 1-1 borte mot Huddersfield.

– Vi vet ikke noe om mesterligaen ennå. Vi må vente til etter at Arsenal har spilt, men høyst trolig må vi vinne den siste kampen. Vi er nødt til å kjempe til siste slutt i hver eneste kamp, sa Chelsea-manager Maurizio Sarri til BBC etter kampen.

Et par timer senere viste det seg at den uttalelsen var vel pessimistisk. Chelsea trenger ikke å løfte en finger i siste serierunde for å sikre seg mesterligabillett.

To kjappe

Chelsea avgjorde kampen mot Watford på Stamford Bridge tidlig i 2. omgang. Det var Watford som åpnet kampen best og var hvassest i avslutningene. Etter halvspilt 1. omgang kom Chelsea mer med, og også de hadde sine muligheter.

Både 1-0 og 2-0 kom etter cornere. Tre minutter ut i 2. omgang satt den første. Eden Hazard slo først ballen til Pedro og fikk den igjen før han slo innlegget som Ruben Loftus-Cheek headet fint i mål. Den engelske landslagsspilleren startet på benken, men ble byttet inn etter ti minutter spill da Ngolo Kanté måtte ut med strekk. Etter kampen ble bekreftet at det var snakk om en hamstringskade.

– Lofthus-Cheek kommer til å bli en av de beste midtbanespillerne, ikke bare i England, sa Sarri om 23-åringen.

127 sekunder senere slo Hazard en perfekt corner som David Luiz headet hardt, majestetisk og umarkert rett i mål fra kloss hold. Den var en ellers god Watford-keeper Ben Foster sjanseløs på.

Elegant

Watford var på ny inne i en god periode da Chelsea scoret sitt tredje for dagen. Pedro sendte Gonzalo Higuaín alene igjen, og den rutinerte argentineren flikket ballen fint for Foster til 3-0.

Chelsea har ett poeng å gå på ned til Tottenham på 4.-plass. Tottenham avslutter sesongen med hjemmekamp mot Everton.

(©NTB)