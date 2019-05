Ohi herjet da Molde tok sterk borteseier

sport

Etter to kamper uten mål våknet Omoijuanfo til alvor til live i Haugesund søndag. Han banket inn to mål, det fjerde og femte for sesongen, og sørget for Molde-seier på en vrien bortebane.

Dermed beholder romsdalingene serieledelsen. Avstanden ned til Bodø/Glimt er på tre poeng, men de gule har til gjengjeld én kamp til gode.

– Det var deilig. Det er ikke lett å komme til Haugesund, og det er ikke mange som tar tre poeng her, rett og slett. Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp, sier tomålsscorer Omoijuanfo til NTB.

Molde har nå fått en glimrende start på sesongen. Fem poeng, én uavgjort og ett tap.

– Det er viktig for oss å dra litt ifra og klare å ta poeng i disse tøffe bortekampene spesielt, sier tomålsscoreren.

Han har store ambisjoner for sesongen.

– Målet er å kjempe om gull, både i cupen og serien.

Molde-trener Erling Moe var fornøyd med seier på en vanskelig bortebane. Men han hadde ikke veldig lyst til å snakke om gullkamp.

– Det er for tidlig. Nå får vi gjøre ferdig mai, så får vi se da, sier han.

Scoret på straffespark

Et drøyt kvarter var spilt da gjestene tok ledelsen i Rogaland. Ohi stormet inn i feltet og gikk ned i duell med Sondre Tronstad. Straffesparket tok han selv og satte inn sitt fjerde seriemål for sesongen.

– Det er viktig for meg å få scoringer på CV-en også som spiss, så da måtte jeg ta den selv, sier kampens store spiller.

Etter 17 mål i 2017, ble det «bare» åtte i fjor. Da spilte han i en rolle bak spydspiss Franck Boli i Stabæk. Nå spiller Ohi der han trives best.

– Nå spiller jeg spydspiss. Det er der jeg hører til. Det føler jeg at jeg har vist så langt. Så skal jeg vise det videre, sier han.

Haugesund er ingen enkel by å komme til. I fjor var laget tredje best på hjemmebane, kun slått av Rosenborg og Molde.

Utover i den første omgangen var det vertene som styrte spillet, men de slet med å spille seg til de helt store sjansene.

Nærmere var det faktisk at målscorer Ohi doblet ledelsen like før pause, men en god redning av Haugesund-keeper Helge Sandvik hindret det.

Skapte spenning

2-0 kom istedenfor like etter pause, etter en glimrende prestasjon av Ohi. Spissen løp forbi omtrent hele Haugesund-forsvaret og satte ballen i det lengste hjørnet med venstrefoten.

Hjemmelaget forsøkte desperat å slå tilbake. 20 minutter gjensto da Bruno Leite testet skuddfoten fra strålende hold. Skuddet langs bakken slo Molde-keeper Andreas Linde ut til corner.

Ni minutter før slutt skapte de ny spenning i kampen. Aleksander Stølås la inn fra venstre, og inne i boksen ventet Ibrahima Koné. Han satte inn reduseringen med en vakker volley.

Haugesund forsøkte og forsøkte, men klarte ikke å krige inn utligningen.

