Solskjær tror ikke på ligagull neste sesong

– Man tar ikke igjen 27 poeng på en sesong, sier Solskjær til Sky Sports.

Nordmannen mener klubben må bygges opp gradvis, når han nå trolig skal gjøre store utskiftninger i stallen. Ifølge Sky Sports kan så mange som seks av dagens spillere være på vei ut av dørene på Old Trafford etter sesongen.

Etter 0-4-tapet borte mot Everton i april ga Solskjær klart uttrykk for at det vil bli endringer i spillertroppen.

– Jeg vil oppleve suksess her, men det er noen spillere som ikke vil bli en del av det, sa United-manageren da.

Det ser ikke lyst ut for klubben å klare en topp fire-plass denne sesongen, og Solskjær advarer sine underpresterende stjerner at de må forbedre seg neste sesong dersom de ikke også skal falle ut av topp seks.

– Det er klubber som kommer til å jakte på en topp seks-plass, sier Solskjær og trekker fram klubber som Leicester, Everton og Watford. Vi må sørge for at det er vi som jager de foran oss. Vi må sørge for at vi kommer nærmere og klatrer på tabellen, og at vi ikke må se oss over skulderen for klubbene som ønsker seg en topp seks-plassering.

United må vinne sine to gjenværende kamper og håpe at Arsenal, Chelsea og Tottenham taper dersom håpet om en topp fire-plass denne sesongen skal bli en realitet.

Manchester United ligger før søndagens bortekamp mot Huddersfield på sjetteplass med 65 poeng. Det er ett poeng bak Arsenal, tre bak Chelsea og fem bak Tottenham på plassene over.

