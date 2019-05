Solskjærs Manchester United fikk mesterligadrømmen knust av tabelljumbo Huddersfield

sport

Solskjærs menn måtte vinne sine to siste kamper i Premier League og var samtidig av andre resultater for å holde liv i drømmen om en topp fire-plassering og mesterligaspill kommende sesong.

Den drømmen satte Isaac Mbenza en stopper for da han sikret 1-1 og et sjeldent Huddersfield-poeng på eget gress.

United så lenge ut å gå mot en oppskriftsmessig seier etter en tidlig scoring fra Scott McTominay, men da Mbenza satte inn vertenes tiende hjemmescoring for sesongen etter en times spill, klarte ikke Solskjærs å svare. Dermed røk muligheten for mesterligaspill.

Chelsea til mesterligaen

Uavgjortresultatet gjør at United istedenfor må belage seg på spill i europaligaen.

– Vi har ikke tatt nok poeng, vunnet nok kamper eller scoret nok mål. Det er alltid vanskelig når du mister en manager midt i sesongen, sa Solskjær til Sky Sports.

– Vi lever ikke i et fantasiland og tror vi kan bli topp to. Vi er langt unna, men i Manchester United bør vi ikke snakke om å være langt unna topp fire, fortsatte han.

Resultatet sørget for ekstra jubel på Stamford Bridge. Chelsea slo Watford 3-0 og klatret med det forbi byrival Tottenham og opp på tredjeplassen.

Da Arsenal dessuten klarte kun 1-1 mot Brighton senere søndag, var mesterligaplassen et faktum for Maurizio Sarris menn. Samtidig skal det mye til for at Tottenham ikke blir nummer fire. Arsenal kan fremdeles sikre mesterligaspill dersom de vinner europaligaen.

Tidlig ledelse

22-årige McTominay startet sin åttende ligakamp for sesongen og takket for tilliten ved å sende gjestene i ledelsen etter sju minutter. Tilfeldigheter gjorde at skotten fikk kronglet med seg ballen før han sendte av gårde et skudd rett på Jonas Lössl, som dansken ikke klarte å stoppe.

United presset på for å forbedre målforskjellen, men slet med å få nettsus. Juan Mata curlet ballen like utenfor mål, mens Paul Pogba viste kvaliteter da han under press headet i tverrliggeren.

David de Gea har levert en rekke svake prestasjoner den sioste tiden, men den spanske sisteskansen var våken med en kjapp beinparade da Karlan Grant ble spilt igjennom like før pause.

Keepermålgivende

Både Huddersfield-mål og keepermålgivende er sjelden kost, men de fremmøtte fikk se begge deler i oppgjøret. Lössl reddet et hjørnespark og sendte av gårde et langt og raskt utspill. Luke Shaw så ut til å ha kontroll på utspillet, men backen måtte i stedet se ballen ende hos Mbenza, som var iskald alene mot de Gea.

Belgieren var tydelig fornøyd med å score sitt første Premier League-mål og sparket til cornerflagget i jubelscenene. Flagget knakk, og det tok omtrent fem minutter før kampen kunne fortsette.

Etter scoringen styrte Manchester United det meste. I sluttminuttene hadde unggutten Tahith Chong en meget god mulighet, men Lössl var med på notene. Like etterpå fikk Pogba tverrliggeren til å dirre uten å få nettsus.

United-trøkket åpnet kontringsrom for Huddersfield, som bunnlaget holdt til å utnytte til det fulle. Grant fikk en stor mulighet til å sikre vertenes fjerde seier for sesongen, men igjen måtte briten se seg overlistet av de Gea.

