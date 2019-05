Grytebust klar for FC København

sport

Det gikk i vinter rykter om en slik overgang. Grytebust er på utgående kontrakt i OB etter at han kom fra Aalesund i 2016. Det ble i danske medier spekulert i at Grytebust får vel 5 millioner kroner bare for å signere med FCK.

Ifølge FCKs hjemmeside ønsker ikke Grytebust å kommentere overgangen på det nåværende tidspunkt.

FCK trenes av norske Ståle Solbakken. Klubben sikret seg nylig nok et dansk seriemesterskap og har et interessant lag på gang.

Grytebust avslutter sesongen i OB før han flytter til København til sommeren. Før det er han sannsynligvis med i landslagstroppen til kampene mot Romania og Færøyene i juni.

Begge inngår i EM-kvalifiseringen.

