Barcelona-treneren om sjokktapet: – Veldig smertefullt

Etter å ha vunnet 3-0 mot Liverpool på hjemmebane, lå mye til rette for at spanjolene kunne gå videre til Champions League-finalen. På sensasjonelt vis sikret Liverpool en 4-0-seier og vant dermed 4-3 sammenlagt, en snuoperasjon til manges store overraskelse.

– Jeg vet ikke hvordan dette kommer til å påvirke meg. Treneren må ta ansvar, sa Barcelona-trener Ernesto Valverde etter kampen til BBC.

Barcelona har vunnet La Liga under Ernesto Valverde, men de har ikke kommet til Champions League-finalen siden 2015. Forrige sesong vant Barcelona 4–1 på hjemmebane mot Roma, men tapte 3-0 på bortebane. Dermed røk de på bortemålsregelen i kvartfinalen.

– Dette er veldig smertefullt for oss, spesielt for fansen vår. Det er andre år på rad vi havner i en slik situasjon, sier han.

Valverde sier at det ble for mye for dem da Liverpool kom med to mål på to minutter i andre omgang, signert innbytter Georginio Wijnaldum. Han sier rødtrøyene overrasket dem med det fjerde målet.

– Jeg beklager overfor fansen at det som skjedde mot Roma, har skjedd igjen. Det er godt gjort å gjøre feil som dette når man har et godt resultat i den første kampen, sa Barcelonas midtbanespiller Sergio Busquets etter returoppgjøret.

