Blatter vil saksøke FIFA

sport

Det sier den 83-årige sveitseren i et intervju med magasinet Weltwoche.

– Nok er nok. Jeg kommer til å gå til søksmål mot Gianni Infantino og FIFA, sier han.

Blatter ble suspendert i 2015 som følge av en korrupsjonsskandale som rystet fotballverden. Han soner seks års utelukkelse fra fotballen, men han hevder nå at FIFA har spredt falsk informasjon om hans økonomi.

– Ulike uttalelser fra FIFA angående mine inntekter er usanne og har vært skadelige for mitt rykte. Det er både falsk og misvisende informasjon, sier han.

Han avviser blant annet opplysninger om at han etter VM i Brasil i 2014 mottok en bonus på 12 millioner sveitserfranc, over 100 millioner kroner.

– Informasjonen om at jeg fikk en slik bonus er usann, sier han.

Han hevder også at FIFA har gitt uriktige opplysninger om hans pensjon og klager over at FIFA ikke har levert tilbake hans private eiendeler som ble konfiskert da han ble suspendert. Han nevner en verdifull samling klokker og personlige papirer.

Blatter insisterer også på at betalingen på to millioner dollar til tidligere UEFA-president Michel Platini, som er den direkte årsak til at begge ble utestengt fra fotballen, var legitim og ble håndtert korrekt.

Blatter sier at han mistenker Infantino for å ha sladret til myndighetene om den betalingen.

– Måten min etterfølger har behandlet meg er uforståelig, særlig ettersom han overtok en svært lønnsom organisasjon, sier han.

(©NTB)