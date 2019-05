Raiola vil gå rettens vei mot utestengelse

sport

Forbundet er ikke oppgitt noen grunn for straffen, som innebærer at Raiola ikke kan inngå avtaler i Italia det meste av sommerens overgangsvindu. Selv mener han seg utsatt for en hevnaksjon etter at han har kommet med hard kritikk av det italienske forbundets ledelse.

Også hans fetter Vincenzo Raiola, som også er agent, er utestengt.

– Dette er en avgjørelse dominert av politisk vilje, basert på løgner og falske begrunnelser, skriver Mino Raiola i en uttalelse torsdag.

– Jeg antar at de ikke har tilgitt meg for at jeg har kritisert dem for deres rolle i italiensk fotballs katastrofale tilstand og i de siste episodene med rasismeproblemet. Jeg vil søke rettferdighet mot denne uretten og for talefrihet i alle tilgjengelige rettsinstanser.

Han har en rekke høyt profilerte spillere som klienter, blant dem Manchester United-stjernen Paul Pogba, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic og Juventus' tenåringsspiss Moise Kean.

Raiola hevder at utelukkelsen uansett ikke vil få konsekvenser for hans klienter.

– Den gjelder kun i Italia og får ingen innvirkning på spillerne jeg representerer, skriver han og antyder med det at ingen av dem er aktuelle for snarlig overgang til italienske klubber.

