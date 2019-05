Carlsen suveren i hurtigsjakk i Abidjan

sport

Etter å ha utklasset egyptiske Bassem Amin i det første av fredagens partier, sikret han seieren med remis mot kinesiske Ding Liren i det neste. I det siste partiet hadde Wei Yi lenge et overtak og jaget seier, men den norske verdensmesteren fikk kineseren i tidstrøbbel og avgjorde mot slutten.

Dermed ble det to seirer og en remis hver av de tre dagene det ble spilt hurtigsjakk i Elfenbenskystens hovedstad Abidjan. Han vant hurtigsjakken med 15 poeng av 18 mulige, tre hele poeng foran nærmeste rival Hikaru Nakamura.

– Det første partiet i dag var ganske bra, og etter hvert ble det lett. Mot Ding hadde jeg en fin posisjon, men forserte litt for tidlig. Det var litt synd, for ellers ville jeg hatt en god sjanse til seier. I det siste var jeg under en stund, men han overså noen muligheter, og mot slutten kollapset han, sa Carlsen i intervju med arrangøren.

– Jeg har bedre flyt nå, men perfekt er det ikke. Spillet mitt er litt opp og ned.

Seieren i hurtigsjakkdelen var klar da Nakamura måtte nøye seg med remis mot Wesley So noen minutter etter Carlsens remis mot Ding i nest siste runde.

Utklassing

Carlsen utklasset Bassem Amin med svarte brikker i dagens første parti. Amin tok sin første seier i turneringen da han overraskende slo Nakamura torsdag, men han var sjanseløs mot den norske verdensmesteren. Før det var spilt en halv time hadde Carlsen skaffet seg en vinnende posisjon.

Egypteren utsatte det uunngåelige et kvarters tid, men etter 32 trekk ga han opp.

Carlsen spilte med hvite brikker mot Ding og hadde tidlig et lite overtak. Kineseren forsvarte seg imidlertid med stor dyktighet, og etter 49 trekk endte det med remis. Da hadde hver av dem bare fire brikker igjen på brettet.

Nakamura prøvde å nedkjempe So, men greide det ikke. Dermed hadde Carlsen fortsatt tre poengs forsprang med en runde igjen og kunne ikke innhentes.

Inntok fortet

Wei fikk tidlig et overtak i forsøket på å påføre Carlsen en nedtur før lynsjakken som avslutter turneringen, men han kom i tidsnød. Nordmannen skaffet seg et stort materielt overtak med dronning mot tårn, men Wei hadde tre bønder mot to, bygget et «fort» rundt kongen og prøvde å skaffe seg remis likevel. Det nyttet ikke.

Carlsen har vist forrykende styrke i hurtigsjakkdelen av årets første Grand Chess Tour-turnering. Både onsdag og torsdag vant han sine to første partier og spilte remis i det siste. Han hadde to poengs ledelse før fredagens partier.

Carlsen vant tre poeng foran Nakamura, fire foran Maxime Vachier-Lagrave og Wesley So.

Turneringen avsluttes med lynsjakk både lørdag og søndag. Da spiller deltakerne ni partier hver dag. Mens det i hurtigsjakk er to poeng for seier og ett for remis, er det I lynsjakk ett poeng for seier og et halvt for remis.

