Dårlig start for Mikkelsen i Rally Chile

Mikkelsen var raskest av alle under shakedown torsdag, og det styrket håpet om at han skulle greie å følge opp den sterke 2.-plassen i Rally Argentina for to uker siden. På første fartsprøve måtte han imidlertid slippe opp etter å ha truffet en stein på de glatte veiene.

Mikkelsen noterte sjuende beste tid og tapte 7,9 sekund til Jari-Matti Latvala, som vant prøven. På neste prøve tapte han nesten 40 sekunder til Ott Tänak, som overtok ledelsen sammenlagt. Nordmannen falt til 8.-plass i sammendraget.

Det skal kjøres ytterligere fire prøver fredag. Rallyet fortsetter lørdag og avsluttes søndag.

Mads Østberg er på 11.-plass etter to prøver, som beste WRC2-fører.

