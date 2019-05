Nok en lengdefinalist fra London-OL dopingdisket

sport

Hun er den fjerde finalisten som er fjernet fra listene på grunn av positiv dopingprøve, og den tredje som er avslørt etter at IOC begynte å analysere prøvene om igjen med nyutviklede metoder. Det ble funnet spor av steroiden oxandrolon i hennes prøve.

Radevica ble europamester i 2010 og tok VM-sølv i 2011. I London ble hun nummer fire en centimeter bak bronsevinner Janay DeLoach fra USA. Det ble amerikansk seier ved Brittney Reese foran russiske Jelena Sokolova.

Finalen startet med bare 11 utøvere etter at tyrkiske Karin Mey Melis testet positivt på testosteron etter tredjeplassen i kvalifiseringen. Nye analyser førte til at russiske Anna Nazarova ble disket fra 5.-plass og hviterussiske Natasja Myrontsjuk-Ivanova fra 7.-plass etter at steroiden turinabol ble funnet i begge prøver.

Margarita Tverdoglib fra Ukraina er dessuten disket. Hun ble bare nummer 26 i kvalifiseringen selv om det ble påvist både turinabol og stanozolol da hennes prøve ble analysert igjen.

IOC opplyste også at den armenske vektløfteren Meline Daluzyan, en tidligere europamester, er disket etter at det ble funnet stanozolol i hennes prøve. Hun greide ikke å få opp resultat i 63-kilosklassen i London-lekene.

Siden november i fjor er flere enn 50 utøvere avslørt gjennom nye analyser, og flere enn 20 medaljer er inndratt.

