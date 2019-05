Nervepirrende for «helrøde» Jansrud, Reiten gråt da Kompany scoret

sport

Da skal det endelig avgjøres hvem som vinner årets Premier League. Blir det Manchester City eller Liverpool?

For Jansrud og Reiten handler alt om sistnevnte. Det handler om tårer, nerver og lidenskap.

Begge er LIverpool-supportere på sin hals, men de har ikke den helt store troen på at City skal snuble i siste hinder. City har det ene poenget mer i banken.

Begge føler at den siste sjansen glapp da City-kaptein Vincent Kompany presset inn langskuddet som ga 1-0-seier over Leicester sist mandag. Duoen møttes under Tinestafetten på Bislett denne uka. Da ble Liverpool et naturlig samtaleemne.

– Jeg følte at muligheten var der mandag. Jeg satt og fulgte med, men de proffe har marginer og det så vi mot Leicester. Når scoret Kompany sist fra utenfor 16-meteren? Jo, mot Brann for 12 år siden. Det setter ting i perspektiv. De beste spillerne og de beste lagene tar fram noe ekstremt når det gjelder. Nå tror jeg det blir vanskelig, men for en enormt spennende avslutning det blir! Det er ikke noe som er over, selv om det med en normal serierunde blir City seriemester og Liverpool bak, sier Jansrud til NTB.

Tårer

Norges midtbanejuvel er enig. 24-år gamle Guro Reiten fra Sunndalsøra er motoren for både LSK Kvinner og Norge og er innstilt på at det blir sølv bak Manchester City.

– Nå tror jeg City er så gode at de ikke går på noen skrell. Det var på mandag det var mulighet, og når Kompany satte den i krysset fra 25 meter, da er det ikke noe å gjøre.

– Hva tenkte du da?

– Det kom noen tårer, og jeg var litt lei meg. Det er to lag i Premier League som er så gode at ingen fortjener å tape. Det er helt ufattelig at det blir 2.-plass i år. Men sånn er det. Det tror jeg dessverre.

Kjetil Jansrud blir ikke veldig lei seg om det ender med sølv. Han er uansett imponert over holdningen til Liverpool-laget sitt.

– Den er kul, og det er den samme holdningen innad i alpinlandslaget også. Det vi kan sørge for er å sette oss i en posisjon der vi kan vinne. Da vil du kanskje ha noen sesonger der du blir nummer to, men uansett så er du der, og det må være det første steget, mener Jansrud.

Historie

Jansrud er fullstendig klar over at Liverpool ikke har vunnet serien siden sesongen 1989/1990. Han mener det er viktig å ikke bli historieløs når det gjelder Liverpool.

– Det har vært mange sesonger med ganske mye rot. I år er de defensivt sterke, de har tatt mange 1-0-seirer og har holdt nullen mer enn noen andre. Det har skjedd ting i Liverpool som gjør at du bare må være fornøyd selv om det glipper med et par poeng. De har tatt så mange poeng at de hadde vunnet Premier League i alle andre sesonger enn i fjor, minner Jansrud om.

Likevel erkjenner utforverdensmesteren fra Åre i vinter at det blir litt rart hvis ikke laget hans blir seriemester denne sesongen.

– Uansett har de satt seg godt til rette for at det kan skje. Jeg har ikke billetter, men regner med at jeg kanskje drar over og er i byen. Det er nok en del nordmenn som skal over. Jeg har ikke helt bestemt meg ennå. Søndagen er uansett hellig.

Tidligere i uka fikk både Jansrud og Guro Reiten oppleve at Liverpool snudde 0-3 borte til 4-0 hjemme mot Barcelona og tok seg til finalen i mesterligaen 1. juni.

(©NTB)