Tjalve og Gular vant Holmenkollstafetten

Kaitesi Ertzgaard fikk æren av å løpe Tjalves kvinner inn til en overlegen seier i «vårens vakreste eventyr» på tiden 1.00.26. Klubben tok dermed tilbake tronen, etter at BUL vant i fjor.

Oslo-rivalen BUL, med Heidi Weng på laget, ble nummer to, 1.35 minutter bak. Varegg ble treer i den 89. utgaven av Holmenkollstafetten.

I herrenes eliteklasse vant Bergensklubben Gular for tredje gang på rad. Torbjørn Lysne løp i ensom majestet inn på Bislett til tiden 50.13. Han krysset mållinjen 1.02 minutter foran Strindheim og tok dermed sin femte seier i Holmenkollstafetten. Tjalve ble nummer tre.

– Det er helt supert. En stor stafett for klubben og det er godt å vise at vi står på toppen i år igjen. For Gular betyr det mye som klubb, sa Lysne på Amedias direktesending fra løpet.

Sist en annen klubb enn Gular og Tjalve vant, var i 2008. Da løp svenske Malmö AI raskest.

Petter Northug har for vane å løpe for Mosvik, og i årets utgave løp han ankeretappen. Karstein Johaug, Mathias Rundgreen var også med på laget som endte på 5.-plass.

– Det her er stas. Vi er greit fornøyd. Vi er et lag som på en optimal dag kan kjempe om seier, men vi mangler Didrik Tønseth i dag, sa Northug.

Mosvik endte to sekunder bak vinnerne.

