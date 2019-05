Dommeren i fokus da Haugesund og Bodø/Glimt spilte uavgjort

sport

Haugesunds Torbjørn Kallevåg måtte ta en tidlig dusj da han pådro seg to gule kort på to minutter. Mens det første kortet var klart, var Kallevåg og Haugesund-spillerne dypt uenige i dommer Trygve Kjenslis avgjørelse om å vise ut midtbanespilleren.

I en tilsynelatende 50/50-duell mot Marius Lode, da Haugesund var på vei fremover, dømte Kjensli frispark og ga Kallevåg hans andre gule for dagen. Dermed måtte Haugesund spille en drøy time i undertall.

– Jeg synes det er knallhardt. Men han har sikkert sitt på det rene. Jeg er usikker. Nei, det er ikke gult kort, sa Haugesund-trener Jostein Grindhaug til Eurosport da han så TV-bildene i pausen.

Straffeprotester

Kjensli ble ikke bedre likt av Haugesund-spillerne da han dømte straffespark til Bodø/Glimt kvarteret før slutt. En feilvendt Amor Layouni gikk i bakken etter å ha blitt presset og muligens smådyttet av Mikkel Desler i ryggen.

– Jeg tar ned ballen på brystet, kjenner at han holder meg der med hånden og faller. Billig eller dyr, det er straffe, sa Layouni.

Tross store protester sto Kjensli ved avgjørelsen sin, og Jens Petter Hauge sendte gjestene i ledelsen iskaldt fra straffemerket.

Stølås sikret poeng

Ledelsen varte derimot ikke lenge. Ett minutter senere stanget Alexander Stølås inn utligningen alene på bakerste stolpe på et hjørnespark.

Flere mål ble det ikke i Haugesund, og lagene måtte ta til takke med ett poeng hver. Det var lagenes andre uavgjortresultat hver for sesongen.

– Vi spiller elleve mot ti mye av kampen. Når vi endelig klarer å ta ledelsen, er det hjerneblødning i et par minutter, og det koster oss to poeng. Det må vi lære av. Ett poeng borte mot Haugesund er i utgangspunktet okay, men når vi er elleve mot ti og får 1-0, er det ikke godt nok, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen.

