Grimsbø møter gamletreneren, må dele jobben med to andre keepere

I gullkampen spiller Györ mot Rostov. Russerne trenes av Ambros Martín, mannen som hadde kanonsuksess i Györ i flere sesonger før han ga seg i mai i fjor.

Györ har denne sesongen hatt tre keepere med i mange kamper. Ved siden av Grimsbø er det Amandine Leynaud og Éva Kiss.

Det har fordeler og ulemper. Når vi som i dag får brukt alle tre i samme kamp, så er vi utrolig fornøyd med det. Samtidig så blir det ikke like mye spilletid og man er ikke like varm i trøya. Så «feelingen» får du ikke like mye av som før, sier Grimsbø etter 31–22 over Vipers Kristiansand i semifinalen lørdag.

Vi er tre keepere som samarbeider og snakket godt sammen.

Györ har vunnet tre av de fem siste mesterligaene. I tillegg til Grimsbø er Kari Brattset, Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen og Nora Mørk i klubben.

Sistnevnte forsvinner til Bucuresti til sommeren.

