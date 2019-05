Mulig alvorlig kneskade for Katrine Lunde

sport

Det kan fort være snakk om en alvorlig skade. I så fall vil 39-åringen ha en lang og tøff opptrening foran seg.

Reaksjonen blant spillerne rundt henne var også dyster. Skaden oppsto etter 14 minutter av mesterligamøtet med franske Metz i Budapest. 39-åringen segnet om og tok seg til det venstre kneet.

Situasjonen og reaksjonen hennes tyder på at det kan være en virkelig omfattende skade. Lunde har vært skånet for alvorlige helseproblemer i hele sin lange karriere.

Stjernekeeperen fikk stående applaus fra vel 10.000 tilskuere da hun ble brakt ut på båre. Lunde spilte tidligere flere sesonger i Györ.

Heldig

Da NTB møtte henne i Budapest fredag, var hun inne på hvor heldig hun har vært opp gjennom årene.

– Det er jo noen småting hele tiden, men slike skader må man jo bare leve med. Men jeg har sluppet unna store ting, sa hun.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad sa tidligere i uka at han ønsker Lunde med helt til sommeren 2023. Viser det seg at målvakten har pådratt seg en alvorlig kneskade, kan karrieren være over.

Høyaktuell for VM

Kari Aalvik Grimsbø har tatt en pause fra landslaget siden mai i fjor. Silje Solberg og Lunde var klare favoritter til å bli norske keepere i VM i november og desember.

Søndag satt landslagssjef Thorir Hergeirsson på tribunen og så Lunde falle ned på gulvet i store smerter.

I februar i fjor skadet Nora Mørk kneet og var ute av spill i et år. Amanda Kurtovic opplevde det samme i fjor høst.

(©NTB)