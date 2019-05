Roma slo Juventus – jakter mesterligaplass

sport

Først assisterte Džeko til Alessandro Florenzi ti minutter før full tid. Bosnieren spilte en perfekt gjennombruddspasning til Florenzi, som på utsøkt vis lobbet ballen over Juventus-keeper Wojciech Szczesny.

To minutter på overtid var Džeko iskald og satte inn 2-0 etter en Roma-kontring.

Med seieren har Roma 62 poeng med to gjenstående kamper. Klubben ligger på 6.-plass med to poeng opp til Inter på fjerdeplassen som gir mesterligaspill neste sesong. Inter har én kamp til gode.

Roma kan også passere Atalanta, som i øyeblikket innehar 3.-plassen med 65 poeng. I de to siste Serie A-kampene har Roma igjen Sassuolo borte og Parma hjemme.

Juventus har for lengst vunnet Serie A, men stilte likevel med toppet mannskap i søndagens kamp. Det hjalp ikke, og Cristiano Ronaldo og co. gikk målløse av banen for andre gang denne sesongen.

(©NTB)