VM over for Rosseli Olsen etter korsbåndskade

– Mats har nå fått utredet kneskaden. Det er en båndskade i kneet, men skaden er mindre enn fryktet. Det blir dog ikke mer spill i VM for Mats i år. Vi håper at han rekker å tilgjengeliggjøres for mediene på hotellet kl. 15.00, heter det i en melding fra landslagets lege Ole Fosse.

Det var i lørdgens kamp mot Tsjekkia at Frölunda-spilleren fikk en takling som gikk ut over kneet. Han ble taklet fra siden av Tsjekkias hardtspillende back Radko Gudas etter 13 minutter. Rosseli Olsen ble liggende på isen og måtte hjelpes av banen av lagkameratene.

Rosseli Olsen var en av heltene da Frölunda tok hjem SM-tittelen tidligere i måneden. Han blir sterkt savnet på det norske laget som skal ut mot de regjerende mesterne Sverige mandag.

Norge møter dessuten fjorårets tapende finalist Sveits (15/5), Østerrike (17/5), Italia (18/5) og avslutter gruppespillet mot Latvia (21/5).

