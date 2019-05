VM-stopp for ulykkesfuglen Rosseli Olsen

sport

Det er annet år på rad at en skade nekter Frölunda-løperen VM-kamper. I fjor var han ute før mesterskapet og ble ikke med til Danmark.

Etter bare 13 minutter av lørdagens kamp ble han taklet fra siden av Tsjekkias hardtspillende back Radko Gudas. Rosseli Olsen ble liggende på isen og måtte hjelpes av banen av lagkameratene. Søndag var han til MR-undersøkelse av kneet.

– Mats har nå fått utredet kneskaden. Det er en båndskade i kneet, men skaden er mindre enn fryktet. Det blir dog ikke mer spill i VM for Mats i år, opplyser landslagslege Ole Fosse.

– Uheldig

Lagkameraten Mathis Olimb er blant dem som føler med Rosseli Olsen. Han er en viktig spiller i det norske laget og kommer til å bli savnet.

– Det er først og fremst veldig synd for Mats. Han var uheldig og ble skadd rett før VM i fjor, og nå er han uheldig igjen. Vi som lag mister en stor ressurs. Han er en som går i bresjen og ofrer seg, en som har det lille ekstra. Vi mister en god spiller, en humørspreder og en bra lagkompis, sier Olimb til NTB.

– Det har mye å si for oss at han forsvinner. Han spiller dag ut og dag inn på et høyt nivå i Sverige. Veldig synd, men vi får ikke styrt dette. Nå gir det sjanse for en ny spiller, sier landslagstrener Petter Thoresen.

Svensk mester

Rosseli Olsen var en av heltene da Frölunda tok hjem SM-tittelen tidligere i måneden. Norge skulle gjerne hatt ham med mot de regjerende mesterne fra Sverige mandag.

Norge møter senere i VM fjorårets tapende finalist Sveits (15/5), Østerrike (17/5), Italia (18/5) og avslutter gruppespillet mot Latvia (21/5).

