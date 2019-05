Eliteseriekamp utsatt etter trafikktrøbbel

sport

Lillestrøm-spillerne var ikke på plass før rundt 20 minutter før avspark torsdag. Kort tid etter ble det bekreftet at kampstart er satt til 18.45.

Lillestrøms sportslige leder Simon Mesfin bekrefter at de har blitt svært forsinket på turen til Nedre Eiker.

– Det har vært to ulykker i to ulike tunneler, og vi sto bom fast rundt Høvik og måtte ta av mot Hønefoss og kjøre den veien mot Drammen og Mjøndalen. Google Maps estimerer at vi er der 17.40, om vi ikke møter flere hindringer. Det kan hende vi kan få politieskorte fra Drammen, sa han til VG.

Kampen skulle etter planen starte 18.00.

