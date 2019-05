Thorstvedt senket gamleklubben med praktscoring, Viking knuste Stabæk

sport

Like etter pause, på helvolley fra åtte meter, klinket Thorstvedt ballen kontant i mål i eliteserieopppgjøret i Stavanger. Etterpå feiret han med å dra hendene over ørene, som et stikk til gamleklubben som valgte å ikke satse på ham.

1999-modellen gikk til Viking før fjorårets sesong. Etter en god sesong i 1. divisjon var mange spente på om sønnen til Erik Thorstvedt ville klare å ta nivået i Eliteserien. Og det har han så til de grader gjort, med fire mål på åtte eliteseriekamper.

Vondt gikk til verre for Stabæk torsdag da Tobias Børkeeiet fikk sitt andre gule tidlig i den andre omgangen. Han ble sendt i dusjen etter å ha revet ned Zlatko Tripic på vei fremover.

Så ble det enda verre for gjestene da Tommy Høiland satte inn 2-0 fra krittmerket etter kvarteret av den andre omgangen.

Og som om ikke det var nok, punkterte Zymer Bytyqi oppgjøret fem minutter senere. Bytyqi kom alene med Sandberg, og fra skrått hold banket han ballen i lengste hjørne.

Det var også svært fortjent at Thorsvedt fikk trampeklapp og stående applaus da han ble tatt av etter 70 minutter.

Også etter Bytyqi sin scoring kjørte Viking showet på hjemmebane, selv om det ble med de tre scoringene i den andre omgangen.

