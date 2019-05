Forren tar selvkritikk etter å ha festet med russen

sport

Det gjør 31-åringen i et intervju med Rbnett publisert fredag. Den aktuelle episoden skjedde i begynnelsen av mai. Forren sier at saker er blitt oppblåst og at deler er blitt overdrevet.

– Vi håndterte den saken internt og la den død med en gang, og vi har ikke brukt noe energi på den etterpå, sier han til avisen.

Forsvarsspilleren legger likevel ikke skjul på at han og medspillerne må legge seg flate etter det som oppsto.

– Vi må ta lærdom av dette og sørge for at noe lignende ikke skjer igjen. Vi må alltid huske på at vi er i den posisjonen vi er som Molde-spillere, og da kan vi ikke tillate oss dette, sier Forren.

Molde leder Eliteserien etter å ha plukket 19 poeng på 9 kamper. De har like mange poeng som Odd, men bedre målforskjell. Laget fra Skien har til gjengjeld én kamp til gode. På fotballens nasjonaldag 16. mai gikk Molde på en lei smell mot rivalen Kristiansund. Serielederen ledet 2-0, men raknet og tapte til slutt 2-3.

