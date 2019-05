sport

Det er avisen New York Times som melder at opptrinnet ute på banen nå koster ham dyrt. Totalt blir regningen på vel 440.000 kroner etter at han kort etter kampen ble fratatt opptjente premiepenger (245.000) fra kampene i Roma.

Han er også bøtelagt med 195.000 kroner av tennisforbundet ATP.

Avslutningen på torsdagens 2. rundekamp i Masters-turneringen i den italienske hovedstaden ble spesiell. Kyrgios ble disket etter at han lot aggresjonen og frustrasjonen ta overhånd.

Australieren hadde allerede fått poengstraff for krangling med dommeren da han i starten av sett nummer tre hamret racketen i bakken og fulgte opp med å slynge en stol inn på banen.

Kyrgios ble så diskvalifisert fra kampen og forlot arenaen.

– Jeg fikk ikke med meg alle detaljene, men han ble diskvalifisert, og jeg synes ikke det var noe særlig bra oppførsel fra hans side. Jeg synes at han fikk som fortjent da han ble disket, sier Ruud til NTB.

Nordmannen gikk til tredje runde som følge av diskvalifikasjonen. Der måtte han gi tapt for verdensstjernen Juan Martin del Potro med 4-6, 4-6. Ruud ga samtidig spanjolen motstand.

Vil ha utestengelse

Da Ruud møtte mediene i etterkant av kampen måtte han samtidig svare på nye spørsmål om Kyrgios.

– Han ble bare sintere og sintere. Han gjør akkurat hva han føler for å gjøre. Han fikk som fortjent, sa Ruud ifølge nyhetsbyrået AP.

20-åringen røpet videre at oppførselen til Kyrgios er et tema blant mange spillere i miljøet.

– Det virker ikke som noe får ham til endre seg nå om dagen. ATP bør gjøre noe … Jeg er ikke den eneste som mener han bør bli suspendert i minst et halvt år, sa han ifølge AP.

Kyrgios er en tennisrebell som flere ganger tidligere har slitt med å oppføre seg på banen. I 2015 møtte han Stan Wawrinka og havnet i overskriftene for å ha kommet med kontroversielle uttalelser underveis i kampen.

Episoden endte med at Kyrgios ble utestengt fra tennisen i 28 dager, samt ilagt en klekkelig bot. Torsdag fulgte han opp med et nytt negativt kapittel.

Ble straffet

ATP-ledelsen opplyste torsdag at australieren denne gangen vil miste de 33.635 amerikanske dollarene han fikk i premiepenger i Roma. I tillegg trekkes han 45 rankingpoeng.

Ytterligere reaksjoner kan også komme etter at undersøkelsene rundt torsdagens Ruud-kamp er avsluttet.

På bildedelingstjenesten Instagram framsto Kyrgios som en angrende synder torsdag kveld.

– En mildt sagt innholdsrik dag. Følelsene tok overhånd, og jeg ønsker bare å si at atmosfæren var helt vill der ute i dag. Bare supersynd at det endte med tap. Beklager Roma, sees igjen, kanskje, skrev han.

