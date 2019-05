Wikheim ble cupmester i Danmark: – En helt fantastisk følelse

sport

Den tidligere Strømsgodset-spilleren Wikheim spilte 106 minutter for cupmesteren og han gjorde en glimrende figur. Så god var nordmannen at han etter kampen fikk tildelt prisen for «årets pokalfighter», altså banens beste spiller. Wikheim var god og hadde blant annet et skudd i tverrliggeren.

– Jeg synes at vi spilte en god kamp. Det synes jeg vi alle gjorde. Vi kjempet, vi holdt konsentrasjonen og vi vant fullt fortjent. Det er en helt fantastisk følelse, sier Wikheim.

Midtjylland hadde tapt sin fire forrige cupfinaler, men mot Brøndby fredag kunne de endelig juble. Seks minutter var spilt da forsvarsspiller Kian Hansen sendte Midtjylland i føringen. Brøndby slo tilbake. 15 minutter etter 1–0 ordnet tyske Dominik Kaiser balanse i regnskapet.

Ingen av lagene klarte å avgjøre i ordinær tid. Dermed ble det avgjort på straffespark i Parken i København. Der ble Midtjylland-keeper Jesper Hansen den store helten etter å ha reddet to av Brøndbys straffespark.

Dermed ble det altså endelig suksess for Wikheim og Co. Midtjylland tapte finaler i 2003, 2005, 2010 og 2011.

Wikheim har involvert i 19 seriekamper denne sesongen og står med to mål og to målgivende.

