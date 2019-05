Hegerberg med hattrick da Lyon vant mesterligaen for fjerde gang på rad

sport

Etter at de tre foregående finalene gikk til ekstraomganger var det tidlig avgjort i Budapest lørdag. Etter en halv time sto det 4-0 til tittelgrossisten Lyon, og finaledebutanten Barcelona var aldri i nærheten av å gjøre kampen spennende igjen.

– Det er vanskelig å finne ord. Det kunne ikke vært bedre. Vi gjør det igjen og igjen, og det er stort for meg. Det var ingen enkel sesong, men at vi sto opp sånn i finalen er helt magisk, sa en rørt Ada Hegerberg da hun ble intervjuet av TV3 med storesøster Andrine ved sin side.

Rosen fra Andrine og intervjuer Jan Åge Fjørtoft lokket fram følelsene.

– Ikke si så mye mer nå, for da blir det mer tårer, sa hun.

Barcelona-spiss Toni Duggan kom til kampens første sjanse, men skjøt utenfor. I stedet tok Lyon ledelsen på sitt første ordentlige angrep, med forarbeid av det nederlandske hurtigtoget Shanice van de Sanden og avslutning fra ungarske Dzsenifer Marozsán i hennes hjemby.

Et framspill fra egen halvdel sendte van de Sanden i fullt firsprang nedover høyresiden. Et helhjertet løp av Marozsán gjorde at hun nådde ballen på seks meters hold og støtte den forbi keeper. Barcelona hadde da holdt nullen i 665 mesterligaminutter, men ballen skulle havne hyppig i nettet i minuttene som fulgte.

Hegerberg var noen skritt bak Marozsán ved 1-0, men resten av omgangen skulle handle om den norske måljegeren og hennes avslutteregenskaper.

Nådeløst

I det 14. minutt jaget van de Sanden et nytt langt framspill, parkerte motspillerne og la inn fra høyre. Denne gang var det Hegerberg som møtte ballen. tok den med seg ved hjelp av en myk førsteberøring og styrte den i lengste hjørne.

Rett etter fikk en tent Hegerberg gult kort da hun prøvde å takle Barcelona-stopper Maria León dypt på motstanderens halvdel, men traff henne på vristen.

Det skulle ikke gå mange minutter før hun kunne juble igjen. I det 19. minutt raidet Lyons venstreback Amel Majri på venstresiden. Inne i feltet ropte Hegerberg på ballen, men ingen av Barcelona-spillerne maktet å plukke henne opp. Da innlegget kom, møtte hun det med et utakbart venstrebeinsskudd.

Etter en halv time var den norske stjernens hattrick i boks, og da etter et angrep hun både startet og avsluttet. Hun utfordret sentralt i banen, vendte og la ut til høyreback Lucy Bronze. Innlegget gikk over en duell ved nærmeste stolpe, og da ballen falt ned inne i målgården ble den møtt av Hegerberg, som skjøt den i mål på volley.

Mot toppen

Dermed var hun oppe i 44 mesterligamål til sammen. Det er bare sju bak rekorden til 33-årige Anja Mittag, som er i ferd med å legge opp. 23-årige Hegerberg har mange år på seg i jakten på den rekorden.

– Å prestere år etter år har alltid vært drømmen min, og jeg har gjort det gang på gang. Det handler om å jobbe hardt, og det er mye mentalt. Jeg har gjort det jeg skal gjøre, og jeg skal fortsette med det, men først skal jeg nyte dette, sa Hegerberg til TV3.

Alexia hadde en stor sjanse for Barcelona mot slutten av første omgang, men spenningen om hvem som skulle få pokalen var over, og resten var nesten nødt til å bli et antiklimaks. Barcelona scoret den andre omgangens eneste mål ved innbytter Asisat Oshoala rett før slutt.

Det var for så vidt spennende om Hegerberg skulle få flere mål. Før avspark i finalen hadde hun bare fire mesterligamål denne sesongen. Hun trengte ett til for å gjøre Wolfsburgs danske spiss Pernille Harder selskap på toppen av måljegerlista for sesongen, to for å trone alene på toppen.

De målene uteble, men Lyon og Hegerberg er mesterligavinnere for fjerde år på rad. Hegerberg har scoret i tre av de fire finalene. Totalt vant den franske klubben mesterligaen for sjette gang.

Lyon fullførte en ny trippeltriumf med lørdagens seier, etter å ha vunnet serie og cup i Frankrike. Nå skal de fleste av lagvenninnene gå løs på forberedelser til VM i Frankrike, men der blir landslagsnekter Hegerberg bare ekspertskribent for France Football.

(©NTB)