Monaco nesten berget i Ligue 1

Klubben som ble seriemester for to år siden, og som har hevdet seg i sluttrundene i mesterligaen, er i slutten av en fryktelig sesong. Nedrykksspøkelset har hengt tungt over Stade Louis II, men lørdag fikk scoringer av Radamel Falcao og Alexander Golovin det nesten til å forsvinne.

– Det er et langt steg, men dette er ennå ikke over, sa Falcao etter lagets første seier siden midten av mars.

Det er tre poeng ned til Caen på kvalifiseringsplass, men Monaco er sju mål bedre, og det må gå veldig galt i siste serierunde for at Monaco ikke skal være på trygg plass etter siste runde.

Mbappé-dobbel

Kylian Mbappé var lørdag tilbake etter å ha sonet tre kampers karantene for utvisningen i den franske cupfinalen, og han scoret to av målene da seriemester Paris Saint-Germain vant 4-0 over Dijon. Dermed er han oppe i 32 seriemål for sesongen.

Han er første franske spiller som scorer så mange siden Philippe Gondet i 1966.

Angel Di Maria og Edinson Cavani scoret også for PSG, som i anledning sin siste hjemmekamp mottok mestertrofeet og feiret sin sjette serietittel på de sju siste årene.

Mesterligaklar

Lille sikret 2.-plassen og sikker plass i mesterligaens gruppespill med 5-0-seier over Angers. Nicolas Pepe, som forlater klubben i sommer, scoret to ganger og er oppe i 22 for sesongen.

Pepes neste klubb er ikke bestemt, men han skal være ønsket av blant andre Manchester United og Liverpool.

Samme dag som Lyons kvinnelag vant mesterligaen igjen seiret mennene 4-0 over Caen. Laget blir nummer tre. Memphis Depay (2), Maxwel Cornet og Moussa Dembélé scoret.

Lyon går direkte til mesterligaens gruppespill dersom Chelsea vinner europaligafinalen, men må spille kvalifisering om Arsenal vinner finalen.

(©NTB)