Mol og Sørum vant storturnering i Brasil

Firestjernersturneringen i Itapema var turneringen der de norske gutta slo gjennom for ett år siden, da de tok seg til finale. Søndag viste Mol og Sørum at de trives i sanden i Sør-Brasil da de gikk helt til topps i storturneringen.

De vant til slutt 21-19, 28-26 etter et dramatisk avgjørende sett. Dette var nordmennenes femte turneringsseier.

– Det er fantastisk. Det var så tett, og motstanderen spilte veldig, veldig bra. I fjor tok vi sølv. Nå ble det gull. Det var målet før turneringen, og vi er veldig glade for å være tilbake og vinne gullet, sier Mol i et intervju vist på TV 2.

– De spilte veldig bra. Vi slet i finalen, men vi klarte å vinne til slutt, sier en svært fornøyd Sørum.

Tung start

Verdensenerne Mol og Sørum fikk ikke noen perfekt start på finalen. De havnet bakpå 2-6 i det første settet. De løftet seg, men slet med å spise inn på polakkenes ledelse. Etter en kort pause var ledelsen nesten hentet inn, og nordmennene lå bare ett poeng bak på stillingen 11-12.

Så satte Mol og Sørum inn støtet og gikk opp i 15-14-ledelse. Nordmennene klarte å holde unna og tok det første settet 21-19.

Den norske duoen tok direkte initiativet i det andre settet og gikk fort opp i 4-2. Mol og Sørum fortsatte å storspille og økte ledelsen til 8-4. Polakkene hentet inn ledelsen, før nordmennene nok en gang rykket ifra og ledet 15-12. Motstanderen løftet seg, reddet to matchballer og 21-21.

Intens avgjørelse

Polakkene gikk opp i 22-21 etter at Mol berørte nettet, men han gjorde opp for seg med å smashe inn 22-22 i det neste poenget. Deretter fulgte han opp med en fantastisk blokk og sørget for Norges tredje matchball. Den ble også reddet av polakkene.

Ingen så ut til å ville tape denne kampen. Mol og Sørum reddet to settballer. På stillingen 26-26 satte nordmennene inn støtet. Først bommet motstanderen på en serve, før Sørum smashet inn avgjørelsen og norsk jubel.

Nordmennene slo også søndagens finalemotstander i tittelkampen i verdenstourfinalen i Las Vegas i fjor.

Den norske duoen nådde finalen etter å ha slått polakkene Piotr Kantor og Bartosz i semifinalen lørdag. De måtte slite for finaleplassen, men vant til slutt 21-15, 19-21, 15-12.

Noen timer tidligere brukte den norske duoen bare 35 minutter på å vinne kvartfinalen mot amerikanske Reid Priddy og Theo Brunner 2–0 etter settsifrene 21-19 og 21-16.

