Nadal storspilte mot Djokovic, vant Masters-turneringen i Roma

Etter to timer og tjue minutter på grusen i den italienske hovedstaden var det til slutt Rafael Nadal som kunne heve armene i været og juble for seier i Internazionali d'Italia.

Det var spanjolens første tittel i 2019 og hans niende tittel i Masters-turneringen i Roma.

– Det er alltid en ære for meg, sa gruskongen etter at han beseiret verdensener Novak Djokovic i en kamp som strakte seg over tre sett.

– Jeg husker min første gang her i 2005. Å fortsatt være her med et trofe så mange år senere betyr mye for meg, sa Nadal i et intervju med arrangøren etter seieren.

Det så ikke ut som det kom bli en like spennende finale som folk flest hadde sett for seg etter det første settet. I løpet 40 minutter ledet verdenstoeren 5-0 etter å ha brutt samtlige av Djokovics tre første servegames og vunnet begge sine.

Få minutter senere hadde gruskongen avgjort settet, og vant overbevisende 6-0, etter å ha spilt skjorta av Djokovic.

Alvorsprat med seg selv

I andre sett viste serberen at han ikke er verdensener uten grunn, og kjempet seg inn i kampen. Etter et publikumsvennlig og nervepirrende sett utlignet Djokovic spanjolens ledelse med å vinne 6-4.

Allerede tidlig i settet så det ut som serberen hadde hatt en alvorsprat med seg selv i den korte pausen. Djokovic spilte langt smartere, vant egne servegames og fikk til et langt bedre returspill på Nadals server.

Etter et sett med flere lange og morsomme ballvekslinger, høye lobber, smasher og serveess sørget Djokovic for at finalen gikk til tre sett da han brøt Nadals serve på stillingen 4–4 og deretter vant egen serve.

– Jeg er glad for at jeg klarte å få kampen til et tredje sett, spesielt etter at jeg ble blåst av banen i det første, sa Djokovic.

I det tredje og avgjørende settet startet Nadal med å bryte serberens serve. Djokovic svarte med å hamre racketen i bakken flere ganger i frustrasjon. Nadal vant så egen serve og gikk etter hvert opp i 4-1-ledelse. Etter dette var det liten tvil om hvor seieren skulle havne. Nadal gikk opp i 5-1 før han avsluttet kampen med å bryte Djokovics serve og avgjorde kampen med å vinne 6-1.

– Det andre settet var bedre, og jeg følte jeg hadde sjansen i starten av det tredje. Men så stakk han av, sa serberen.

Kvinnenes finale

I kvinnenes finale vant Karolína Plísková 6-3, 6-4 mot Johanna Konta.

Med turneringsseieren vil Plísková rykke opp på annenplass på kvinnenes verdensranking.

Plísková tok seg til semifinalen i Australian Open tidligere denne sesongen, og med seier i Internazionali d'Italia må hun finne seg i å være en av favorittene til Roland Garros neste uke.

Roland Garros neste

For det norske tennistalentet Casper Ruud tok turneringen slutt i tredje runde etter tap mot. Juan Martin del Potro, som igjen ble slått ut av Djokovic i kvartfinalen.

Den norske 20-åringen, som er ranket som nummer 76, kvalifiserte seg inn i hovedrunden med seier over Lorenzo Musetti og serbiske Miomir Kecmanovic. I første runde slo Ruud ut britiske Daniel Evans i første runde og urkråka Nick Kyrgios neste, før det ble stopp mot del Potro.

Neste turnering for Ruud blir Roland Garros-turneringen som starter i Paris i slutten av mai.

