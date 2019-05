Tre Kronor vant VM-finalereprisen

sport

Tre Kronor-seieren betyr at laget er ett av tre som er tre poeng bak gruppeleder Russland når det er to kamper igjen å spille. Tsjekkia, Sverige og Sveits er alle så godt som klare for kvartfinale, men nå handler det om seeding før cupspillet.

– En veldig god gjennomkjøring for oss. Vi kom stadig tilbake, og vi avgjorde på fantastisk fin måte, sa Sveriges landslagssjef Rikard Grönborg til SVT.

Latvia har fortsatt en teoretisk mulighet til å gå videre, men det er etter 1-3-tapet mot Russland seks poeng opp med to kamper igjen.

I Kosice-gruppa var det en god dag for de transatlantiske lagene lørdag, da USA knuste Danmarks kvartfinalehåp med 7-1-seier og Canada påførte Tyskland det første poengtapet i VM med overlegne 8-1.

Mark Stone scoret tre mål da Canada knuste tyskerne, mens Alex De Brincat hadde to mål og en assist for USA.

Vertsnasjonen Slovakia holdt liv i sitt lille håp om avansement med 7-1-seier over poengløse Storbritannia, men det er to poeng opp, og slovakene har bare en kamp igjen å spille. Alle de fire første har to kamper igjen. Finland topper tabellen ett poeng foran Canada og Tyskland, to foran USA.

Etter at Norge definitivt berget plassen med 7-1 over Italia, er det klart at det blir to nedrykksdueller mandag. Frankrike (1 poeng) og Storbritannia (0) møtes i Kosice-gruppa, poengløse Østerrike og Italia i Bratislava-gruppa.

