«Superhelg» i fare etter publikumssvikt

Samtlige toppserieklubber var i helgen samlet på Vålerengas stadion i Oslo til såkalt «superhelg». På gressmatta ble det kjempet om viktige seriepoeng, utenfor var det aktiviteter og arrangementer for små og store.

Det meste lå til rette for en skikkelig superhelg i hovedstaden. Men publikum sviktet. Igjen.

De eksakte tallene på hvor mange som tok turen innom i løpet av helgen er ikke klare, men ifølge daglig leder for Toppfotball kvinner, Hege Jørgensen, ligger det på rundt 4.000, noe som er nær en dobling fra i fjor.

– Vi hadde et helt fantastisk arrangement, det var et yrende folkeliv ute, med masse glade barn som fikk møtt sine idoler. Det ble spennende kamper og mye medieoppmerksomhet, og det er vi kjempefornøyd med, sier Jørgensen til NTB.

– Den delen vi ikke er like fornøyd med er publikumsoppslutningen, sier hun videre om arrangementet der det var gratis inngang på alle kamper.

– Vanskelig å forklare

Da LSK Kvinner, som tok seg til kvartfinalen i mesterligaen, møtte Sandviken søndag var det et par hundre tilskuere. I Oslo-derbyet mellom Vålerenga og Lyn lørdag var det i underkant av 1.300 på tribunen.

Jørgensen sier det er vanskelig å forklare hvorfor det ikke kommer flere.

– Vi ønsker ikke å skylde på noe, men det handler om å bygge en kultur om å komme på kvinnekamper. Den har vi ikke i Norge. Vi håpet at vi skulle øke tilskuerantallet.

– Når det gjelder superhelgen, så er vi stolte av at klubbene tør å bli med på et dette konseptet, det er jo ingen andre steder dette gjøres. Men vi ser at det er vanskelig å mobilisere rundt lag som ikke har geografisk tilhørighet der det arrangeres superhelg.

Jørgensen sier det er stor interesse rundt internasjonale mesterskap og kamper, men at de sliter med å skape oppmerksomhet rundt den hjemlige ligaen og klubbfotballen.

Superhelg i fare

Heller ikke på fjorårets arrangement strømmet publikum til, så nå er spørsmålet om det blir en «superhelg» også neste sesong.

– Vi har blitt enige om at vi skal vurdere det. Det er ingen prestisje for oss, sier Jørgensen som forteller at de også skal se om det finnes alternativer.

– Betyr det at lysten til å gjøre noe utenom det vanlige er til stede, men at det ikke er sikkert at det blir en «superhelg» slik vi kjenner den i dag?

– Ja, absolutt. Det er en vurdering. Nå har vi litt tid til å se gjennom ting, og snakke med klubbene. Det er de som bestemmer og forteller oss hva vi skal gjøre.

Kvinnefotballen har opplevd en kraftig økning i oppmerksomhet, både for seriespill og «superhelgen», både i mediene og i sosiale medier, noe man er avhengig av for å videreutvikle en eventuell ny superhelg.

– Det er det som er dilemmaet. Vi ser at det er en utvikling, det er et helt nytt konsept, og det tar tid å etablere konsepter. Så spørs det hvor utålmodige vi skal være.

– Det må balanseres med alt vi legger ned av ressurser i å gjennomføre dette. For det er betydelig, avslutter Jørgensen.

(©NTB)