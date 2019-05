Syk Ingebrigtsen utsetter sesongstarten, virus lager trøbbel

sport

I en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund heter det at det 18-årige løperfenomenet har fått påvist et forkjølelsesvirus og at han derfor står over stevnet i Bergen.

– Han våknet lørdag med vondt i halsen, og i dag (tirsdag) har han fått bekreftet at det er et virus, sier Gjert Ingebrigtsen i pressemeldingen.

– Dette betyr også at sesongstarten for Jakob er utsatt på ubestemt tid, sier han.

Planen er at 18-åringen skal delta på et mindre stevne i Belgia 25. mai, men det er ikke kjent om også dette stevnet går uten nordmannen.

Blir heltidsløper

Jakob er i ferd i disse dager i ferd med å avslutte videregående utdanning, noe som gjør han til en heltidsløper etter endt skolegang.

– Vi har forsøkt å balansere skole og trening med ham. Det har vært litt en utfordring, men jeg tror det går bra. Vi har målt ham litt fra dag til dag. Jakob er flink til å slappe av, men jeg tror det vil slå positivt ut for ham sportslig uten skole, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB for en drøy uke siden.

– For kondisjonsidrett er kontinuitet helt avgjørende. Man må gjennom høst, vinter og vår bygge grunnmuren for det som skal skje til sommeren og høsten. Vi har ikke hatt noe grums i systemet (de siste månedene) da han videre.

Men nå har det blitt litt grums i systemet til Jakob, og sesongstarten utsettes.

Vellykket USA-opphold

18-åringen kom for en drøy uke siden hjem fra treningsleir i USA, sammen med brødrene Henrik og Philip. Pappa Gjert beskrev USA-oppholdet til NTB som vellykket og alt så ut til at sønnene Jakob, Filip (26) og Henrik (28) var i full rute foran VM-sesongen.

Meningen Planen var da at brødre-troikaen skulle delta på stevnet i Belgia og i Stockholm 30. mai. Deretter venter stevne i Roma 6. juni, før Bislett Games i Oslo kommer en uke senere.

Årets høydepunkt er verdensmesterskapet i Doha i september/oktober.

(©NTB)