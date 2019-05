Løkes landslagsplass kan være i fare

sport

Vestfold-klubben er på vei ut av sine økonomiske problemer, men er degradert til 1. divisjon. Landslagssjef Hergeirsson er redd nivået på spillerstallen neste sesong ikke vil gi Løke den treningshverdagen hun trenger, melder VG.

– Det ser ikke bra ut. Så ærlig må jeg være. Det går an for en landslagsspiller å spille i 1. divisjon, men minimumsnivået er et lag som kan kjempe om opprykk til eliteserien. Jeg kjenner ikke situasjonen i Larvik i detaljer, men det ser ikke ut som de får et lag på dette nivået, sier Hergeirsson til avisen.

Løke er ikke juridisk forpliktet til å spille i Larvik neste sesong, men har en muntlig avtale med klubben.

– Jeg kan ikke si noe om dette nå, sier hun om den vanskelige situasjonen.

I Storhamar ønsker man strekspilleren med videre inn i neste sesong.

