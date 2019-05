Nedtur i Norges åpningskamp i U20-VM

sport

Det ble tap i Norges første kamp i U20-VM på 26 år. De norske talentene gikk på en 1-3-smell mot Uruguay i Lodz i Polen. Scoringer av Darwin Nunez og Francisco Ginella før pause ga Norge en tøff start på mesterskapet.

Christian Dahle Borchgrevink reduserte for Norge like etter pause, men tre minutter før slutt punkterte Brian Rodriguez for Uruguay som kunne juble for seier.

Muligheten for å gå videre lever likevel i aller høyeste grad. Norge skal møte New Zealand og Honduras i de to neste kampene.

Annullert scoring og Uruguay-dobbel

Allerede etter fire minutter sendte søramerikanerne av et skremmeskudd. De fikk avsluttet etter en dødball, men skuddet snek seg like utenfor stolpen.

Etter drøye ti minutter jublet Norge. Erling Braut Haaland headet ballen i mål og de norske spillerne trodde de hadde tatt ledelsen. Men etter en titt på monitoren valgte dommerne å annullere scoringen. Årsaken var en hårfin offside på Eman Markovic tidligere i angrepet.

Uruguay har hevdet seg i U20-mesterskap mange ganger tidligere. Utover i den første omgangen viste de at også denne årgangen har skumle hensikter i Polen. Etter halvspilt omgang tok de ledelsen.

Nunez ble spilt fri i bakrommet og banket ballen i en vakker bue over Norges keeper og i nettet. En nydelig scoring.

Åtte minutter senere ble 1-0 til 2-0. De lyseblå vartet opp med et praktfull angrep. De norske spillerne hang ikke med, og ballen endte til slutt hos Ginella. Han avanserte og banket ballen i nettaket.

Skapte spenning

Ikke engang to minutter var spilt da Norge skapte ny spenning i kampen. Høyre back Dahle Borchgrevink utnyttet en feil i Uruguays forsvar da han banket inn 2-1.

Norge var langt mer oppløftende etter pause enn utover i den første omgangen. Reduseringen ga håp. Etter en snau time driblet Hugo Vetlesen seg lekkert forbi Uruguay-forsvaret, men avslutningen ble ikke god nok fra Stabæk-spilleren.

Halvveis i omgangen var nok en Norge-back nære å score. Håkon Evjen fikk en pasning av målscorer Dahle Borchgrevink. Evjen fikk avsluttet, men Uruguays keeper reddet.

Norge kastet inn både Jens Petter Hauge og Kristian Thorstvedt i et forsøk på å ordne poeng. Sju minutter før full tid var de uhyre nære utligning. Et hardt innlegg traff en Uruguay-spiller som holdt på å score selvmål, men ballen snek seg like utenfor stolpen.

Istedenfor punkterte Uruguay. Rodriguez ble spilt igjennom tre minutter før slutt og trillet ballen i det lengste hjørnet.

Storseier

I den andre kampen i Norges gruppe ble det storseier til New Zealand. De feiet Honduras av banen med 5-0. Norge møter New Zealand mandag, før de avslutter gruppespillet mot søramerikanerne torsdag.

De to beste lagene i hver av de seks gruppene og de fire beste treerne går videre til utslagsrundene.

Dette er tredje gang Norge er med i U20-VM. De deltok også i 1989 og 1993.

