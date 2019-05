UEFA-presidenten slår tilbake mot finalekritikk

sport

29. mai møtes Chelsea og Arsenal i finalen i europaligaen. Supporterne har vært i harnisk over valget av Aserbajdsjans hovedstad som finaleby. Det er en lang reise og det er vanskelig å finne rimelige flybilletter.

At Arsenals Henrikh Mkhitaryan har måttet se seg nødt til å stå over kampen av frykt for egen sikkerhet på grunn av den politiske spenningen mellom Armenia og Aserbajdsjan, har også utløst sinne.

– Vi har undersøkt grundig alle muligheter for at «Micki» kan være en del av troppen, men etter å ha diskutert med Micki og hans familie har vi i fellesskap kommet til enighet om at han ikke reiser, skrev Arsenal tidligere om avgjørelsen.

Ceferin slår tilbake

I et intervju med det tyske magasinet Spiegel, gjengitt av VG, svarer UEFA-president Aleksander Ceferin på mye av kritikken som er rettet mot at Baku er finaleby.

– Hvorfor? Fordi det bor mennesker der. De elsker fotball. Vi må utvikle fotball overalt, ikke bare i England og Tyskland, sier Ceferin om valget.

Han innrømmer at menneskerettssituasjonen i landet er problematisk, men at det «er spørsmål knyttet til menneskerettigheter i andre europeiske land også».

Om Mkhitaryan-situasjonen sier Ceferin følgende:

– Aserbajdsjan har garantert for en nøye gjennomtenkt sikkerhetsplan. Når alt kom til alt var det spillerens valg å ikke reise. Dersom vi lar (politisk) spenning stoppe fotball, så kan man ikke organisere noe som helst lenger. Vi arrangerte også et trygt europamesterskap i Frankrike i en tid da Frankrike var et mål for terrorister.

Returnerer billetter

På grunn av reiseavstand og utgiftene det medfører å dra til finalen har billettsalget hos de to finaleklubbene vært lunkent.

Hos både Arsenal og Chelsea har salget av billetter gått tungt, og som et resultat av dette har de to klubbene returnert et stort antall billetter som de ikke får solgt.

Arsenal har returnert 2.200, mens Chelsea ifølge nyhetsbyrået AFP kun har solgt 2.000 av 6.000 mulige.

– Majoriteten av disse billettene er allerede blitt solgt til supportere i Aserbajdsjan og vi har stor tro på billettene som er igjen er ettertraktet, sier UEFA i en uttalelse.

