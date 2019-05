Atalanta fullførte eventyret, mesterligabilletten glapp for Milan

sport

Atalanta har overraskende gitt de italienske storklubbene kamp denne sesongen. Søndag skulle det som har utviklet seg til å bli en intens kamp om to plasser i neste sesongs mesterliga avgjøres.

Atalanta, Milan, Inter og Roma hadde alle mye å spille for i siste serierunde, og den som så for seg overraskelseslaget av de fire skulle snuble på målstreken, måtte tro om igjen.

Atalanta havnet riktignok under 0-1 hjemme mot Sassuolo, men slo tilbake og utliknet ved den colombianske forsvarsspilleren Duvan Zapata ti minutter før pause.

Sekunder før hvilen ble så målscorer Domenico Berardi utvist for gjestene, og dermed lå veien åpen mot tre nye poeng for Atalanta. Scoringer av Alejandro Gómez og Mario Pasalic i annen omgang sørget for en sikker seier.

Mesterligadrama

Dermed forsvarte Serie A-sesongens store overraskelse tredjeplassen på tabellen og holdt jaktende Inter og Milan bak seg.

Kampen om den siste mesterligabilletten sto dermed mellom Milano-rivalene Inter og Milan, og for supporterne ble det en følelsesmessig berg-og-dalbane.

Senegalesiske Keita Baldé så en stund ut å avgjøre duellen i Inters favør med sin 1-0-scoring hjemme mot Empoli, men kvarteret før slutt utliknet gjestene. Den scoringen sendte Milan, som slo SPAL 3-2 borte i sin kamp søndag, opp på fjerdeplass og inn i mesterligaen for en stakket stund.

Ni minutter før full tid ble belgiske Radja Nainggolan matchvinner for Inter og skapte mesterligajubel i den blå delen av motehovedstaden. Da betydde det lite at målscorer Keita Baldé ble utvist på overtid.

Den ivorianske midtbanespilleren Franck Kessié ble matchvinner for Milan med sine to scoringer, men de ble uten betydning i kampen om fjerdeplassen.

Roma slo på sin side Parma 1-0 søndag, men måtte uansett nøye seg med sjetteplassen på tabellen.

Ny Juventus-smell

Massimiliano Allegri avsluttet på sin side karrieren som Juventus-trener med 0-2-tap for Sampdoria søndag. Dermed ble det fem strake kamper uten seier i sesongavslutningen.

Scoringer av Grégoire Defrel og Gianluca Caprari var nok til å senke et Juventus-lag som kun har tatt tre poeng etter at klubbens åttende stake seriemesterskap var sikret i forrige måned.

Til tross for den svake avslutningen endte Torino-klubben hele 11 poeng foran serietoer Napoli på Serie A-tabellen.

Med til historien hører det også at Juventus-trener Allegri hvilte en rekke av sine største stjerner søndag, blant dem Cristiano Ronaldo.

– Jeg føler meg bra, fordi jeg avsluttet fem fantastiske år her med å vinne tittelen. I morgen begynner en ny æra, sa Allegri etter kampen.

Han forlater Juventus etter å ha løftet klubben og på ny gjort den til en stormakt i europeisk fotball.

– Jeg kommer tilbake i arbeid når jeg får muligheten. Jeg må finne meg en klubb der jeg trives og kan gjøre en god jobb, sa den avtroppende suksesstreneren.

