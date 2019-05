Gulbrandsen scoret i målshow

sport

Salzburg har for lengst sikret seriegullet, men Gulbrandsen og lagkameratene har ikke vist noen tegn til å ta foten av gasspedalen av den grunn.

Søndag ble St. Pölten gjort til statister i siste serierunde.

Fredrik Gulbrandsen startet på topp for Salzburg og fikk notert den første av to målgivende pasninger allerede etter ni minutters spill. Spissmakker Munas Dabbur satte inn 1-0 for Salzburg etter forarbeid av nordmannen.

Da samme Dabbur tidlig i annen omgang økte til 3-0 var Gulbrandsen igjen nest sist på ballen, og ikke lenger etter scoret den tidligere Lillestrøm- og Molde-spissen selv 4-0-målet.

Salzburg ga seg ikke før det sto 7-0.

Den østerrikske storklubben har dermed gått gjennom sesongen med kun to tap. Ned til serietoer LASK Linz skilte det til slutt hele 12 poeng.

Fredrik Gulbrandsen forlater Salzburg etter sesongen. Han har bestemt seg for ikke å forlenge sin kontrakt med den østerrikske seriemesteren.

Lillestrøm-gutten kom til Salzburg fra Molde foran 2016/17-sesongen. I 2017 var han i en periode utlånt til New York Red Bulls i MLS.

Tyrkiske Fenerbahçe og tyske Borussia Mönchengladbach er blant klubbene som er nevnt som mulige nye arbeidsgivere for spissen.

