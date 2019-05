sport

63 år gamle Kjøll slo valgkomiteens kandidat Sven Mollekleiv. Hun fikk 50,61 prosent av stemmene mot Mollekleivs 49,39 i et svært jevnt løp.

De tallene var ikke lett å se på storskjermene, ei heller for den som ble hovedpersonen søndag.

– Jeg tenkte "er det jeg som har vunnet?" Og det var det, sa Kjøll.

Det var kun to stemmer som avgjorde og ga Kjøll seieren. En stemme mer i favør Mollekleiv ville gitt loddtrekning mellom de to kandidatene.

Hun var jublende glad og mottok applaus i tingsalen da valgresultat kom opp på storskjermene.

– Jeg er både rørt og glad. Jeg kjenner så sterkt for at jeg skal levere sammen med alle de flotte menneskene i idrettsbevegelsen, sa Kjøll.

– Jeg la meg sist i natt fordi jeg fikk høre at den som la seg sist, den vant valget.

– Når la du deg?

– Det ble vel rundt kvart over tre, sa en smilende Kjøll til NTB.

Falt

Hun har bred erfaring som toppleder i næringslivet og også foreningslivet (Den Norske Turistforening og Norges Rytterforbund)

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger på min lederstil gjennom alle årene jeg har vært leder. De er at jeg er veldig teamorientert, samlende, tydelig, moderne og forventer resultater. Jeg er veldig opptatt av å bygge lag og å spille alle som er med gode, sa Kjøll.

Mollekleiv var klar favoritt før valget, men det har blitt bevegelse i stemmeprosessen de siste ukene.

– Jeg var veldig motivert for å gjøre en veldig skikkelig jobb sammen med et team på en god måte, sa en fattet Mollekleiv til NTB etter valgnederlaget.

– Jeg har også en veldig grunnleggende respekt for demokratiet.

Tvedt kom til kort

Sittende president Tvedt falt ut i første runde av avstemmingen. Han fikk 14 prosent av stemmene der mot Mollekleivs 44 og Kjølls 40.

I den andre runden ble det altså 50,61 prosent til Kjøll. Det ga henne en målfotoseier.

Dermed blir det nok et lederskifte på toppen i norsk idrett etter bare fire år. Arne Myhrvold er den hittil siste gjenvalgte presidenten. Han satt i perioden 1989-1999.

Mollekleiv var innstilt til vervet fra valgkomiteen. Kjøll (63) kom inn i spill da hun ble lansert av Norges Håndballforbund.

Tvedt (51) virket ikke særlig aktuell før svømmeforbundet stilte seg bak ham. Det skjedde bare noen dager før idrettstinget. Tvedt fikk dermed fire år som idrettspresident.

Koss inn

Valget ble litt utsatt etter utfordringer med den elektroniske avstemmingsløsningen. En rekke tingdelegater slet med å få det til og fikk hjelp av oransjekledde datakjennere.

Johann Olav Koss og Vibecke Sørensen (mot valgkomiteens innstilling) ble valgt som visepresidenter, førstnevnte for to år og sistnevnte for fire.

Lørdag ble det besluttet at idrettstinget skal holdes annethvert år mot hvert fjerde som har vært praksis lenge.

