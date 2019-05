sport

På en subbete bane etter regnværet i Stockholm, kom hesten inn til tredjeplassen i kvalifiseringen.

Førstepremien i finalen er 3 millioner svenske kroner.

Looking Superb har utviklet seg sensasjonelt i løpet av et halvt år i trening hos franskmannen Jean-Michel Bazire. Han har løpt inn over 4 millioner kroner i løpet av den perioden.

– Dette er et av de «verste» forvandlingsnumrene i travsporten noen gang, sa traveksperten Micke Nybrink i svensk TV4s sending søndag.

